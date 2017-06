Jong zangeresje (4) steelt met passioneel optreden de show tijdens schoolconcert

Aan overgave geen gebrek bij Sophia, de vierjarige dochter van de Amerikaanse Michelle Neshin. Tijdens een eindejaarsconcert op school heeft het jonge zangeresje de harten van miljoenen kijkers gestolen. In tegenstelling tot haar rustige klasgenoten, laat zij met haar armen en enorme passie meteen zien wie er de ster is op het podium.

Haar glansprestatie van het nummer ‘How Far I’ll Go’ uit de Disneyfilm Moana is niet onopgemerkt gebleven. Nadat Neshin een video van haar dochter op Facebook plaatste, gingen de beelden onmiddellijk viraal. Intussen hebben al meer dan zestien miljoen mensen haar optreden bekeken.

“Ze heeft een enorme persoonlijkheid”, vertelde de moeder nadien aan ABC News. “Maar net voordat Sophia moest optreden, wilde ze niet omdat ze bang was voor het grote publiek.” Het was pas na het optreden dat Neshin opmerkte dat haar emotionele performance bij velen in de smaak viel. “Er waren zelfs ouders die me zeiden dat ze stopten met hun kind te filmen om mijn dochter in beeld te brengen”, aldus de dame.

Het levendige meisje kreeg uiteindelijk een beloning van haar ouders in de vorm van een mooie boeket bloemen.