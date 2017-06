De waanzin voorbij in Mosoel: “Ouders moesten hun favoriete kind aanwijzen en dat werd dan onthoofd”

De strijd om de Iraakse stad Mosul blijft voortduren. In oktober vorig jaar werd gestart met het offensief van de internationale coalitie. De Vlaamse psycholoog Koen Sevenants maakt de dagelijkse gruwel in de strijd tegen IS van dichtbij mee en getuigt tegenover VRT Nieuws over zijn ervaringen.

“De mensen die we aantreffen in dat pas bevrijd gebied lijden aan toxische stress”, aldus Sevenants, die in en rond Mosul werkt voor Action Against Hunger, een humanitaire organisatie die mentale ondersteuning biedt aan mensen die trauma’s hebben opgelopen in de oorlog.

“Vooral voor kinderen is dat op lange termijn gevaarlijk. Kinderen praten bijvoorbeeld de hele tijd over monsters omdat ze zoveel gruwelen hebben doorgemaakt. Ze hebben sleutelpersonen in hun leven verloren hebben en hebben bloed gezien. Die kinderen zijn hyperalert. Ook al zijn ze in veiligheid, ze blijven vrezen voor hun leven. Hun geheugen is helemaal in de war, ze hebben last van bedplassen. Allemaal tekenen die wijzen op een heel hoge graad van post-traumatische stress.”

Weerzinwekkende verhalen

Foto: REUTERS

Sevenants hoort dagelijks de meest weerzinwekkende verhalen. “Ouders vertellen ons dat ze hun geliefkoosde kind moesten aanwijzen en dat kind werd dan voor hun ogen onthoofd. Vanmorgen sprak ik nog met een familie die is moeten vluchten met een pick-up-truck, die achteraan open was. Door de hobbelige weg is hun dochter uit de laadbak gevallen. Maar stoppen konden ze niet omdat ze achtervolgd werden door IS-strijders.”

Sevenants kijkt ook met een sombere blik naar de toekomst. “Nu is het een symmetrische oorlog. Met één partij aan de ene kant en een andere partij aan de andere kant. Als ISverslagen is, ontstaan er slapende cellen. En de verschillende fracties die samen tegen IS hebben gevochten beginnen dan tegen elkaar te strijden. Het gevolg is dat er geen vertrouwen is bij de bevolking. Er zijn ook wraakacties tegen mensen die met IS hebben samengewerkt. De situatie is dus erg gespannen.”

Getraumatiseerde samenleving

“We gaan hier nog heel lang moeten werken. Als de camera’s en de microfoons weg zijn uit Mosul omdat de oorlog zogezegd is afgelopen, begint de individuele, interne oorlog tussen de mensen. De inwoners gaan nog veel pijn lijden op emotioneel vlak. Dit is een zwaar getraumatiseerde samenleving. Het gaat nog heel lang duren om alle wonden hier te helen”, aldus Sevenants.