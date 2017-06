Schwarzenegger en Macron drijven de spot met Trump tijdens gesprek over klimaatbeleid

Oud-gouverneur van Californië Arnold Schwarzenegger heeft vrijdag een bezoek gebracht aan Parijs. Daar sprak hij onder meer met Frans president Emmanuel Macron over het klimaatbeleid. Tijdens hun ontmoeting deelden ze ook een korte op sociale media en kon Macron het niet laten om ook een sneer uit te delen aan Donald Trump: “We zullen samenwerken om de planeet weer groots te maken”.

De quote was een duidelijke verwijzing naar de Amerikaanse president. “Make America Great Again”” was immers de wereldberoemde verkiezingsslogan van Donald Trump. Sinds hij president werd, is de terugtrekking uit het klimaatakkoord van Parijs een van zijn meest ophefmakende beslissingen.