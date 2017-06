VIDEO. Werchter stelt (gigantisch) nieuwigheidje voor

Op TW Classic hebben de bezoekers zaterdag kunnen kennismaken met waarschijnlijk toch wel het indrukwekkendste nieuwigheidje van de festivalweide. Op het zuidelijke chill-terrein, waar vorig jaar nog duizenden voetbalfans de Rode Duivels aanmoedigden op een groot scherm, staat voor de drie festivalweekends ‘The Slope’ (De Helling).

‘The Slope’ vervangt de houten tribune op de weide naast de KluB C. De gigantische constructie, die nog het meest lijkt op een schans in een wintersportoord, is 55 meter lang, 31 meter breed en bedekt met 1.500 m² kunstgras. Onder de schans is een schaduwruimte, een aparte bar en een uitrustzone. Alles inbegrepen neemt ‘The Slope’ 100 meter in beslag.

Vooral het uitzicht op het hele festivalterrein maakt van ‘The Slope’ een unieke (picknick)locatie. Al wordt het wel afwachten wat eventuele regenbuien zullen doen met het kunstgras.

Bekijk de plattegrond van het volledige festivalterrein in dit pdf-document.

LEES OOK: IN BEELD. TW Classic wacht op Guns N’Roses

Foto: Sven Dillen

Foto: Sven Dillen

Foto: Sven Dillen

Foto: Sven Dillen