Vandoorne kwalificeert zich als voorlaatste voor GP van Azerbeidzjan, maar: "Er zullen kansen komen tijdens de race"

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed tijdens de kwalificatie de negentiende tijd. Dat zal voor Vandoorne ook zijn gridpositie zijn, dit ondanks een serieuze gridpenalty.

Vandoorne kreeg net als teamgenoot Stoffel Vandoorne een gridpenalty van heel wat plaatsen. Vandoorne en Alonso waren dan ook al zeker van een plaats achteraan op de startgrid.

Doordat Jolyon Palmer niet kon deelnemen aan de kwalificatie zal Vandoorne echter niet als allerlaatste maar als negentiende vertrekken.

"Ik denk dat het voorbestemd was dat ik dit raceweekend als negentiende zou starten," aldus Vandoorne. "Er waren vandaag tijdens de kwalificatie geen grote verrassingen. Onze focus lag dit raceweekend sowieso op de race. Vandaag betekent niet veel. We hadden sowieso verwacht om hier wat problemen te ondervinden. Gans het weekend al is onze snelheid niet goed genoeg, dus laat ons afwachten wat morgen brengt."

McLaren is op het stratencircuit van Baku overduidelijk niet competitief genoeg, al verwacht hij wel dat er zich tijdens de race mogelijkheden zullen aandienen.

"Dit is een tricky circuit. De lange rechte stukken zorgen ervoor dat de remmen en de banden afkoelen, waardoor het in de remzones erg moeilijk is om alles juist te krijgen. Er zijn zeker en vast enkele mogelijkheden, we hebben rijders al iedere sessie van de baan zien gaan. Hopelijk kunnen we profiteren van de foutjes die de anderen maken," besluit Vandoorne.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: