Alison Van Uytvanck heeft finaleticket beet in Ilkley

Alison Van Uytvanck (WTA 103) staat in de finale van het ITF-toernooi in het Britse Ilkley (gras/100.000 dollar).

De Grimbergse versloeg zaterdag in de halve eindstrijd de Nieuw-Zeelandse qualifier Marina Erakovic (WTA 148) met 6-4 en 6-2. De match duurde 1 uur en 13 minuten.

Voor beide speelsters was het de tweede wedstrijd van de dag. Van Uytvanck had in de kwartfinales Maria Sakkari (WTA 98) uitgeschakeld, Erakovic kegelde Maryna Zanevska (WTA 119) uit het toernooi.

Alison Van Uytvanck, 23, neemt het zondag in het duel om de titel op tegen de Slovaakse Magdalena Rybarikova (WTA 107). Die was met twee keer 6-3 te sterk voor de Duitse Andrea Petkovic (WTA 86).

Van Uytvanck heeft elf ITF-titels en een WTA-titel (Taipei 2013) achter haar naam.

Nog zaterdag verloor Maryna Zanevska aan de zijde van de Poolse Paula Kania de dubbelfinale tegen de Russinnen Anna Blinkova en Alla Kudryavtseva.