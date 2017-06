IN BEELD. TW Classic wacht op Guns N’Roses

Werchter - Met een stevig rockende Nederlandstalige set van de Belgische metalband Fleddy Melculy is zaterdagnamiddag in het festivalpark van Werchter TW Classic van start gegaan. Het eendagsfestival heeft met Channel Zero en Wolfmother nog meer zware rock op het programma. Het sluit zaterdagavond af met de headliners The Pretenders en Guns N’Roses. Aan de honderden t-shirts van deze laatste band te zien, zijn de fans van Axl Rose en Slash in grote getale aanwezig op de weide.

De organisatoren en de veiligheidsdiensten namen naar aanleiding van de recente terreuraanslagen dit jaar extra veiligheidsmaatregelen. Zo werden voor het eerst op de invalswegen betonblokken geplaatst en zal bij noodsituaties het waarschuwingssysteem BE-alert worden ingezet dat festivalgangers per sms richtlijnen geeft. Dit keer werden ook alle medewerkers vooraf gescreend, terwijl dat vroeger enkel gebeurde voor degenen die op de festivalweide en in de beveiliging actief waren. Andere maatregelen zoals metaaldetectoren aan de ingang en het verbod om bepaalde vloeistoffen mee te nemen, blijven van kracht.

Files

“Om 13 uur zijn de deuren van de festivalweide opengegaan en mede door de gespreide aankomst van de festivalgangers verliep de toegang tot de festivalweide tot dusver vrij vlot”, zegt burgemeester Dirk Claes (CD&V) van Rotselaar. “Ook de verkeersafwikkeling is gelijkaardig als bij de meeste andere festivaledities. Momenteel is het weliswaar druk op de E314, maar er doen zich slechts enkele beperkte files voor aan de afritten in Aarschot en Rotselaar. Files zijn er natuurlijk wel op de wegen van de afritten richting festivalweide.” Vele festivalbezoekers komen met trein en/of bus naar Werchter. De Lijn zet extra-bussen in vanuit Leuven en de NMBS doet na afloop van het festival hetzelfde met een aantal nachttreinen.

De 60.000 festivaltickets zijn op een duizendtal na allemaal de deur uit.