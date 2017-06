Marin Cilic staat in finale van Queen’s

De Kroaat Marin Cilic (ATP 7) heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi van Queen’s in Londen (gras/1.836.660 euro).

Het vierde reekshoofd versloeg zaterdag de Luxemburger Gilles Müller (ATP 26) met 6-3, 5-7 en 6-4. De partij duurde 2 uur en 16 minuten.

Zondag neemt Cilic het in de finale van de Aegon Championships op tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 11) of de Spanjaard Feliciano Lopez (ATP 32).

De 28-jarige Cilic telt zeventien titels op zijn erelijst. Dit jaar won hij al een toernooi, op gravel in Istanboel. In Queen’s zegevierde de Kroaat in 2012.