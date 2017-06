Luca Brecel sneuvelt op Riga Masters snooker al in tweede ronde

Luca Brecel (WS-27) werd zaterdag uitgeschakeld in de tweede ronde van het Riga Masters. De 22-jarige Limburger moest in de Letlandse hoofdstad met 4-1 de duimen leggen voor de Welshman Mark Williams (WS-15). De framescores waren 68-52, 65-30, 50-74, 61(60)-15 en 77(51)-0.

In de eerste ronde had Brecel vrijdag al de handen vol met een andere Welshman. Hij versloeg Lee Walker (WS-81) met 4-3: 53-73(69), 67(58)-0, 91-1, 83-39, 58-69, 46-57(56), 76-1.

Tweevoudig wereldkampioen Williams neemt het in de achtste finales op tegen de Engelsman Robbie Williams (WS-53).

Neil Robertson (WS-7) zal zijn titel niet verlengen. De Australiër moest al in de eerste ronde met 4-3 de duimen leggen voor de 21-jarige Duitse neoprof Lukas Kleckers. Voor Stuart Bingham (WS-9), net als Robertson een voormalige wereldkampoen, eindigde het ook al in de eerste ronde. Hij kreeg van Mark Davis (WS-37) een 4-0 om de oren. Snookerlegende Jimmy White (WS-94) is er wel nog bij. Hij won met 4-3 van de Schot Eden Sharav (WS-83) en met 4-2 van de Noor Kurt Maflin (WS-52). Om een plaats bij de laatste acht in het eerste rankingtoernooi van het seizoen geeft de 55-jarige White de Schot Anthony McGill (WS-17) of de Thai Thepchaiya Un-Nooh partij (WS-42)