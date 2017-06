Politie opent vuur op man die inrijdt op agenten in Molenbeek

In Molenbeek is een man in een blauwe Mercedes ingereden op enkele agenten. Zij openden het vuur, maar de man kon ontkomen en reed richting Dilbeek.

Volgens Julia Mampuy, woordvoerster van politiezone Brussel-West, hielden enkele inspecteurs op dat moment een controle aan het rode licht bij het station van Brussel-West. “Hierbij wilden ze de blauwe Mercedes in kwestie controleren, maar die stopte niet. De wagen is daarop op mijn collega’s ingereden, waarna die het vuur openden op het voertuig. Er zijn in het totaal twee schoten gevallen”, aldus Mampuy.

De agenten konden de wagen niet tot stilstand brengen, waarna de bestuurder in zijn blauwe Mercedus gevlucht is richting Dilbeek via de Ninoofsesteenweg in Sint-Jans-Molenbeek. De politiediensten zijn nu op zoek naar de auto. Die heeft aan de linkervoorkant een beschadiging door de kogelinslagen. “Wellicht gaat het om een gestolen voertuig of om een nummerplaat die is nagemaakt. We hebben geen informatie over de dader”, vertelt Mampuy nog.