Zelfs bij hittegolf blijft verwarming draaien

Houthalen-Helchteren -

Voor wie het wat koud had de voorbije dagen, is ontmoetingscentrum ’t Park in Houthalen-Oost misschien wel de ideale oplossing. Daar draaide de verwarming deze week hardnekkig op volle toeren, ondanks de tropische temperaturen. Om een nog onduidelijke reden blijven de verwarmingsroosters warme lucht blazen.