Groep Hindoes doodt Indiase tiener “omdat hij rundvlees bijhad”

Een groep Hindoes heeft zaterdag in India een 15-jarige moslim doodgeslagen omdat hij rundvlees bij zich zou hebben gehad. Eén verdachte is opgepakt, zegt de politie.

De tiener was vrijdag met drie broers per trein vertrokken vanuit New Delhi. Onderweg kwam het tot een discussie met een groep Hindoes die de broers ervan beschuldigden rundvlees bij te hebben.

Koeien zijn voor Hindoes heilig en het is in de meeste Indiase staten verboden de dieren te slachten, te vervoeren of te consumeren. In bepaalde regio’s kan je er tot levenslange opsluiting voor krijgen.

Hoewel de broers ontkenden rundvlees bij te hebben, trokken vijftien tot twintig mannen hun messen en wierpen zich op de broers, terwijl ze islamofobe verwensingen uitten. Junaid Khan overleefde de vechtpartij niet, zijn broer Shakir raakte gewond aan keel, armen en handen, zegt de politie. Zij pakte een 35-jarige man op afkomstig uit Haryana, in het noorden van India.

Het is het laatste incident in een reeks aanvallen van gewapende groepen Hindoes tegen moslims en paria’s (de laagste kaste in het Indiase systeem). De voorbije twee jaar werd een tiental moslims gedood omdat ze rundvlees zouden hebben gegeten of verkocht.