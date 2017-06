Petra Kvitova staat in finale van WTA Birmingham

Petra Kvitova (WTA 16) heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-tennistoernooi in het Engelse Birmingham (gras/885.040 dollar).

De 27-jarige Tsjechische profiteerde in haar halve finale van de opgave van haar drie jaar oudere landgenote Lucie Safarova (WTA 41). Zevende reekshoofd Kvitova leidde met 6-4 en 1-0 toen Safarova met een beenblessure de handdoek in de ring wierp.

Safaravo gaf op. Foto: Photo News

Kvitova was vijf maanden buiten strijd nadat ze op 20 december door een inbreker werd aangevallen met een mes. Ze raakte daarbij ernstig gewond aan de linkerhand. Birmingham is pas het tweede toernooi waarop de tweevoudige Wimbledon-winnares (2011, 2014) in actie komt sinds haar rentree op Roland Garros.

In de finale neemt Kvitova het op tegen de winnares van het duel tussen het Spaanse zesde reekshoofd Garbine Muguruza (WTA 14) en de Australische Ashleigh Barty (WTA 77). De Tsjechische staat voor de 27e keer in de finale van een WTA-toernooi, ze kan zondag haar twintigste titel veroveren.