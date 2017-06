Ouders zien live op webcam hoe verpleegster hun zoon mishandelt

Het was een ware shock voor Dyanne en Chris Ko toen ze zagen dat hun zoon Landon mishandeld werd door een verpleegster. Landon lijdt aan het Rubinstein-Taybi syndroom waardoor hij de hele dag door verzorging nodig heeft. Iets waar de verpleegster duidelijk niet mee om kon.

De Amerikaanse Dyanne checkte op haar avondje uit heel toevallig de ‘nannycam’ die zij en haar man hadden geïnstalleerd in de living. Ze wilde eigenlijk gewoon eens kijken of alles goed ging met haar zoontje Landon. Hij heeft namelijk extra veel hulp nodig aangezien hij voeding krijgt door een buisje, non-verbaal is en blind is aan een oog. Maar tot haar verbazing zag ze dat het helemaal niet goed ging met hem.

Hulpeloos zat Dyanne aan haar stoel gekluisterd toen ze zag dat haar zoon geslagen en door elkaar geschud werd. “Ik denk dat ik ga flauwvallen”, had Dyanne gezegd tegen haar vriendinnen waarmee ze op stap was. Maar ze moest sterk blijven voor Landon en belde meteen 911. “Ikzelf was te ver van huis om snel in te grijpen, dus belde ik de hulpdiensten”, zegt ze. De politie ging meteen naar hun huis en arresteerde de verpleegster. “Ik vind dat ik gefaald heb als ouder, omdat ik iemand anders heb gevraagd om op mijn kind te letten. Het was hartverscheurend om Landon zo hulpeloos te zien liggen terwijl hij slagen kreeg.”

De verpleegster is ondertussen aangeklaagd, net als haar werkgever.