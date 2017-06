Dit gezin onderging een wel heel opmerkelijke transformatie

Toen Corey Maison vijf jaar geleden aan haar mama, papa en vier zusjes en broertjes bekende dat ze zich meer een meisje voelde dan een jongetje, brak een woelige periode aan voor het Amerikaanse gezin. Maar daarmee was de kous niet af. Drie jaar later moest ook mama Eric toegeven dat ze in het verkeerde lichaam was geboren. "We zijn een gewoon gezin, we zien er alleen een beetje anders uit." Een opmerkelijk verhaal van een opmerkelijke familie dat door Great Big Story in een filmpje werd gegoten.

"Ik ben Eric Maison en ik ben een transgender man en een moeder. Corey is mijn vijftienjarige transgender dochter. Ik begon de overgang van vrouw naar man twee jaar geleden en mijn dochter vijf jaar geleden", zo opent Eric het filmpje. "Ik heb gewacht tot Corey volledig haar overgang had gemaakt voor ik zelf uit de kast kwam. Het was heel moeilijk om het geheim te houden voor mijn familie en zeker voor mijn man. Maar in die tijd wist ik dat ik me gewoon op mijn kind moest focussen."

Corey beschrijft zichzelf als een neerslachtig kind, tot ze voor het eerst make-up aandeed. Ook voor haar was het geen makkelijke weg. "Ik werd al gepest in de lagere school en dat gebeurt nog soms. Sommige kinderen zeiden zelfs dat ik me van kant moest maken omdat ik anders was. Toen mijn mama uit de kast kwam, voelde ik me niet langer alleen. We begrijpen van elkaar wat we doormaken."

Hoewel voor Eric moeilijke tijden aanbraken, bleef ze Corey steunen. "Dat is wat van je wordt verwacht als ouder. Je moet je kinderen steunen, maakt niet uit wat. Ik heb dus niet het gevoel dat ik iets bijzonder heb gedaan, ik hou gewoon van mijn kind. Het maakt niet uit hoe ze er uitziet of wat ze wil worden. Als je je authentieke zelf kunt zijn, dan ben je ook een beter persoon. We zijn nu een hechtere familie. We lachen, we wenen, we maken ruzie en zijn een gewoon gezin, we zien er alleen een beetje anders uit."