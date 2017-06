Axel Witsel gaat met Tianjin Quanjian winnen op bezoek bij Liaoning

Xingcan Li (24.) en de Braziliaan Pato (45.) zorgden voor de 0-2 ruststand. Zhang lukte in de 55e minuut de aansluitingstreffer.

Tianjin is vijfde in de stand met 22 punten. Guangzhou Evergrande staat aan de leiding met 34 punten.

