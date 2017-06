Samson en Gert ongekend populair: tickets voor tweede show in 5 minuten uitverkocht, maar er is goed nieuws

Samson en Gert beleven hoogdagen. Nadat ze aankondigden een optreden in het Sportpaleis te geven, vlogen de tickets voor de ‘#Throwback Thursday in het Sportpladijs’ de deur uit. Een tweede show dan maar? Toen de laatste tickets daarvoor vandaag in omloop gebracht werden, waren ze op minder dan 5 minuten opnieuw uitverkocht. Maar er is goed nieuws, want de fans die nog steeds geen ticket hebben kunnen bemachtigen, kunnen het opnieuw proberen.