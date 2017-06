Regi: “Dit leed kan je niet helen”

Regi Penxten is volop de Duitse markt aan het veroveren met zijn single ‘Should Have Been There’. Op Spotify werd de single al negen miljoen keer gestreamd: “Niet slecht voor een nummerke uit Heusden-Zolder.”

Hij had er al ooit een hit met ‘Turn the Tide’ van Sylver, maar nu is het onder zijn eigen naam dat Regi furore maakt in Duitsland. “Er is nog veel werk hoor. De song doet het uitstekend, maar er is geen kat die er mijn kop kent. Ik zal dus uitgebreid promo moeten gaan voeren”, steekt Regi van wal in Het Laatste Nieuws.

“Ik heb de voorbije maanden een schrijverskamp bij mij thuis gehouden. Het was een heel intensief proces, maar we hebben ons wel goed geamuseerd. Veel gelachen. Het was mijn manier om met de gebeurtenissen rondom Linda om te gaan. We hebben ons weken opgesloten in de studio en ik heb me volledig op de muziek gestort.”

In april kreeg Linda Mertens, zangeres bij Milk Inc., een vreselijke klap te verwerken: haar 2,5 jaar oude dochtertje Lio stierf na een lange ziekte. “Het was een heel intense periode. Milk Inc. is voor ons allen dus even ver weg. En voor Linda is het begrijpelijk helemaal geen prioriteit. Maar mocht ze opnieuw willen, zullen we haar met de grootst mogelijke gespreide armen ontvangen. Ik kan niet voor haar spreken en dat wil ik ook niet, maar wie weet vindt ze er ooit wel weer heil in, in die liefde van het publiek. Nu is het daarvoor veel te vroeg. Dit leed kan je niet helen. Zelfs niet met de tienduizenden knuffels van een vol Sportpaleis.”