Zon ruimt plaats voor wolken

Brussel - Het is zaterdag een pak frisser en minder zonnig dan de voorbije dagen. In het noorden van het land wordt het overwegend zwaarbewolkt met wat lichte regen of motregen, ten zuiden van Samber en Maas blijft het een groot deel van de dag wel droog en relatief zonnig. De maxima liggen liggen tussen 21 en 23 graden in Vlaanderen, bij een matige wind uit westelijke richtingen. Aan zee kan die vrij krachtig zijn, met rukwinden tot 50 km/h. Dat meldt het het KMI, dat ook waarschuwt voor CO-vergiftiging.

Zaterdagavond en -nacht trekt een storing verder het land in richting Ardennen, met uiteindelijk overal wat regen of motregen. De minima liggen tussen 12 en 16 graden. Aan de kust blijft de westenwind vrij krachtig waaien.

Ook zondag blijft het nog bewolkt met vooral in het zuidoosten van het land kans op neerslag. In het westen van het land en vooral aan de kust krijgen we meer zon. De maxima halen 20 graden aan zee en in de Ardennen, in de rest van het land krijgen we tot 23 graden.

De week begint mooi en warm. Het wordt maandag overwegend droog met afwisselend opklaringen en wolkenvelden, bij maxima tussen 20 en 25 graden. Daarna wordt het wisselvallig met nu en dan buien en ook kans op onweer. Aanvankelijk is het nog vrij warm, met dinsdag temperaturen die kunnen oplopen tot 26 graden. Later in de week nemen de temperaturen een duik en wordt het nog maximum 19 graden.

