Zeker 141 vermisten na zware aardverschuiving in China

Na de zware aardverschuiving van zaterdagochtend in Xinmo, een dorp in de Chinese provincie Sichuan, zijn zeker 141 mensen vermist. Dat meldt de Chinese staatstelevisie. President Xi Jinping roept de aanwezige reddingswerkers op hun uiterste beste te doen om nog zoveel mogelijk overlevenden uit het puin te halen.

De aardverschuiving werd veroorzaakt door de zware regenval waar het zuidwesten van China nu al enkele weken mee kampt. Volgens het persagentschap Xinhua raakten rond 6 uur zaterdagochtend (plaatselijke tijd) 46 huizen in het dorp volledig bedolven onder modder en puin, afkomstig uit de omliggende bergketen. Honderden reddingswerkers zijn intussen ter plaatse in het gebied, maar het is onduidelijk of ze nog overlevenden zullen kunnen vinden.

In de getroffen regio wonen vooral Tibetanen en Qiang, een andere etnische minderheid in China.

(belga)