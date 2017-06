Belgen plaatsen zich voor acht van de tien finales op EK atletiek voor landenteams

Vrijdag is het Europees kampioenschap atletiek voor landenteams in het Finse Vaasa van start gegaan. De Belgische selectie wist zich te plaatsen voor acht van de tien finales waar vrijdag kwalificaties voor afgewerkt werden. Enkel Kobe Vleminckx op de 200 meter en Imke Vervaet op de 100 meter konden zich niet plaatsen voor de finales die zaterdag en zondag afgewerkt worden.

Bij de mannen waren het Dario De Borger (110m horden), Kobe Vleminckx (100m en 200m), Dylan Borlée (400m) en Dylan Owusu (400m horden) die zich vrijdag moesten proberen te plaatsen voor de finales in hun discipline. De Borger en Borlée eindigden in hun disciplines beiden als tweede in hun reeks en waren zo rechtstreeks geplaatst voor hun finale. Vleminckx (100m) en Owusu eindigden beiden als vierde, maar werden opgevist voor de finale dankzij de beste verliezende tijden. Op de 200 meter kon Vleminckx zich niet plaatsen met een vijfde plaats.

Bij de vrouwen kwamen vijf landgenotes in actie, waarvan enkel Imke Vervaet zich niet kon plaatsen voor de finale. Vervaet werd vierde in haar reeks op de 100 meter en haar verliezende tijd was niet snel genoeg. Axelle Dauwens (400m horden) en Anne Zagré (100m horden), de twee speerpunten bij de vrouwen, liepen beiden naar de tweede plaats in hun discipline, met de rechtstreekse kwalificatie voor de finale tot gevolg. Ook Margo Van Puyvelde (400m) plaatste zich met een derde plaats rechtstreeks voor de finale. Cynthia Bolingo Mbongo ten slotte werd vierde in haar reeks op de 200 meter, maar kreeg een reddingsboei toegeworpen dankzij een van de beste verliezende tijden.

België startte in Vaasa aan de First League, de tweede divisie voor landenteams op Europees niveau. De Belgen nemen het op tegen gastland Finland, Bulgarije, Estland, Ierland, Noorwegen, Portugal, Roemenië, Zweden, Zwitserland en Turkije.