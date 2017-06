"We hebben ons in Limburg gespecialiseerd in het tegenhouden van projecten"

De Lijn 19 tussen Mol en Hamont wordt geëlektrificeerd. En er komst een studie naar de heropening van Lijn 18 tussen Hasselt en Neerpelt. Dat zegt federaal minister van Mobiliteit François Bellot in ons politieke weekendinterview Dewitte & Donckier.

Daarmee is Limburg goed voor 85,9 miljoen euro of 23 procent van de 368 miljoen euro die Vlaanderen extra krijgt voor prioritaire spoorinvesteringen. Dat is in principe goed nieuws voor onze provincie. Maar is het dat ook echt? Enige nuance is op zijn plaats, ook omdat er voor het overige weinig tot niets voor Limburg zit in de klassieke investeringsmiddelen van NMBS en Infrabel.

De elektrificatie van de spoorlijn tussen Mol en Hamont is een onderdeel van de IJzeren Rijn. Strikt genomen heeft onze provincie niets aan die IJzeren Rijn. Die moet vooral dienen om de haven van Antwerpen via Nederland te verbinden met het Duitse Ruhrgebied. Waarmee we niet willen gezegd hebben dat we tegen de IJzeren Rijn zijn. Alles wat goed is voor de Antwerpse haven, is goed voor de Vlaamse economie en dus ook voor ons. Onrechtstreeks kunnen we wel ons voordeel doen met de IJzeren Rijn. Die kan helpen om vrachtverkeer van de E313 en E314 te halen. Maar dat zal nog enige tijd duren wegens discussies over het beste tracé voor de IJzeren Rijn in Nederland en Duitsland.

Dat er een studie komt naar het opnieuw in gebruik nemen van de Lijn 18 Hasselt-Neerpelt is in principe beter nieuws voor Limburg. Maar het gaat hoe dan ook maar om een studie. De investeringsbeslissing is ten vroegste voor over vier jaar en dan zal moeten blijken of Lijn 18 nog altijd een prioriteit is. Bovendien moeten er tegen die tijd ook de nodige vergunningen zijn. Wat maakt dat we nu al ons hart vasthouden. We hebben ons in Limburg immers gespecialiseerd in het tegenhouden van projecten. Denken we maar aan de protesten en gerechtelijke acties tegen de uitbreiding van logistiek bedrijf H.Essers in Genk, de aanleg van de Noord-Zuid, het mogelijke gebruik van Brustem voor grootschalige evenementen of de aanleg van het grootste zonnepark van Europa op het Kristalpark in Lommel. Dan weer voor zeldzame bomen en bloemen, dan weer voor insecten. Ongetwijfeld zal dat ook zo zijn wanneer men Lijn 18 terug wil activeren.

Nu goed, we willen ook niet al te pessimistisch zijn. Door onze chaotische ruimtelijke ordening en het uiteen trekken van wonen en werken hebben we onszelf veroordeeld tot de auto. We rijden ons hopeloos vast. Openbaar vervoer en goederenvervoer per spoor zijn de alternatieven. De bewustwording was er al. Nu investeren we er ook meer in. Dat is een goede zaak.