Te strenge maatregel? Leerlingen moeten lijdzaam toezien hoe docent hun smartphones vernielt

Deze school in het Chinese Guizhou neem bijzonder strenge maatregelen om het gebruik van smartphones op school tegen te gaan. In plaats van de verslavende toestellen tijdelijk af te nemen van de leerlingen, gaat een docent zelfs zo ver dat hij iedereen laat toekijken hoe hij ze één voor één vernielt met een hamer. De geschokte reacties bij de jongens en meisjes spreken boekdelen.

De video doet sinds woensdag de ronde op sociale media. Ondanks dat de kans groot is dat de smartphones werden aangekocht door de ouders van de leerlingen, steunen ze de acties van de school. In tegenstelling tot de kinderen zelf die nauwelijks naar de vernieling van hun geliefde smartphone kunnen kijken. “Als studenten hun gsm meenemen zonder toestemming, gooien we die in een bak vol water en slaan we ze stuk”, klinkt het resoluut bij de schooldirectie.

Het filmpje heeft ook op het internet veel reacties veroorzaakt. “Diefstal!”, klinkt het bij sommigen, terwijl anderen dan weer medelijden hebben met de ouders. “Deze aanpak is verkeerd, de school heeft niet het recht om bezittingen te vernielen die zij hadden gekocht voor hun zoon of dochter.”