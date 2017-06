Kirsten Flipkens strandt in eerste kwalificatieronde in Eastbourne

Kirsten Flipkens (WTA 88) heeft zich vrijdag niet kunnen plaatsen voor de tweede kwalificatieronde op het WTA-toernooi in het Britse Eastbourne (gras/819.000 dollar).

Twaalfde reekshoofd Flipkens ging in de openingsronde van de kwalificaties in drie sets onderuit tegen de Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 115): 5-7, 7-6 (8/6) en 7-5 na 2 uur en 31 minuten. Het was de tweede onderlinge ontmoeting tussen beide speelsters, de stand is nu in evenwicht. Mogelijk was Flipkens vermoeid, want ze speelde donderdag nog een wedstrijd in de tweede ronde in Mallorca. Daarin ging ze in drie sets onderuit tegen de Italiaanse Roberta Vinci (WTA 33), het zesde reekshoofd.

Kirsten Flipkens was onze enige landgenote in de kwalificaties van Eastbourne.