Onze bingetips voor deze zomer: Spandex, seks en superhelden

Ook de televisiezenders gaan de vakantie in en schakelen over op hun zomerprogrammatie. Hoewel we uiteraard uitkijken naar de vele herhalingen op tv - met ‘F.C. De Kampioenen’ op kop - is wat nieuwe content hier en daar meer dan welkom. Gelukkig weet men bij Netflix en Play More wel wat werken is en laten ze enkele nieuwe series op ons los. Ideaal voor als het te fris is om een terrasje te doen en te warm om de ventilator en zetel achter te laten.

Het vijfde seizoen van ‘Orange Is The New Black’ is nog maar twee weken uit, maar voor wie de dertien afleveringen al lang verslonden heeft en nog meer straffe madammen wil zien, is er ‘GLOW’ (Glorious Ladies of Wrestling). Een serie over het maken van een tv-serie van uitvoerend producent Jenji Kohan (‘OITNB’, ‘Weeds’). Een groep vrouwen van verschillende sociale en culturele achtergronden kruipt in de jaren 80 de ring in voor een show over worstelen, inclusief spandex, schoudervullingen, haarlak en een straffe Alison Brie in de hoofdrol.

Naomi Watts is vanaf volgende vrijdag niet enkel in ‘Twin Peaks’ te zien, maar ook in ‘Gypsy’. Watts speelt therapeute Jean die steeds meer interesse begint te tonen voor de opwindende maar gevaarlijke levensstijl van enkele van haar patiënten. ‘50 Shades Of Grey’-regisseuse Sam Taylor-Johnson brengt deze dramareeks in beeld.

Keegan-Michael Key (van komisch duo Key & Peele) zorgt vanaf 14 juli dat er ook wat te lachen valt met ‘Friends From College’. Deze komische serie gaat over - u raadt het al - enkele vrienden die elkaar kennen van tijdens hun studies aan Harvard. Onder de dertigers ook Cobie Smulders die in ‘How I Met Your Mother’ al bewees dat ze deel kan uitmaken van een vriendengroep. Maar ze belooft een heel andere serie vol overspel, drank en donker drama.

Over donkere drama’s gesproken: vanaf 21 juli is er ‘Ozark’. Daarin verdwijnt een financieel adviseur uit Chicago met zijn familie naar de Missouri Ozarks om te ontsnappen aan een drugskartel. Jason Bateman speelt niet enkel de hoofdrol, hij is ook meneer de regisseur.

Vanaf 18 augustus zijn er na The Avengers nog enkele superhelden van Marvel die beslissen om samen een groepje te vormen. Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage en Iron Fist vegen samen de straten van New York schoon in ‘Marvel’s The Defenders’.