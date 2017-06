Vijf mensen, onder wie drie kinderen, zijn door elektrocutie omgekomen in een waterpark in Turkije. Dat meldt de BBC.

Het incident deed zich voor in de stad Akyazi in de provincie Sakaraya, 100 km ten oosten van Istanbul. De manager van het park en zijn zoon sprongen in een zwembad om drie kinderen te proberen te helpen. Alle vijf zijn naar een ziekenhuis gebracht, maar redding was onmogelijk.

Hoe het zwembad onder stroom kwam te zitten is nog onduidelijk.