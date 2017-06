Geen halve finale voor Axel Sleebus op WB kajak slalom in Augsburg

Axel Sleeubus is er vrijdag op de wereldbekermanche kajak slalom in het Duitse Augsburg niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van de K1 slalom.

Door de afwezigheid van gewezen olympiër Mathieu Doby en Ingo Kriesinger meldde zich met Sleebus slechts één Belgische slalomspecialist aan de start. Sleebus is dit seizoen in deze loodzware slalomspecialiteit aan zijn internationaal debuut toe, de Willebroekenaar wordt dan ook niet meteen in een halve laat staan een A-finale verwacht. Hij sloot zijn eerste run af met een 56ste plaats op 80 deelnemers, in de tweede run deed hij het heel wat beter met een 26ste plaats op 50 kajakkers.

Ondanks die progressie blijft een ticket voor de halve finales nog ver weg, daarvoor moest Sleebus zich in de eerste run bij de top-30 en in de tweede run bij de top-10 peddelen.

Uitslag K1 slalom mannen:

. Eerste run (80 vertrekkers, eerste 30 plaatsen zich voor halve finale, anderen naar tweede run):

1. Jiri Prskavec (Tsj) 93.28

2. Jakub Grigar (Slk) 93.94

3. Sebastian Schubert (Dui) 93.96

4. Jakob Weger (Ita) 94.11

5. Indrej Tunka (Tsj) 94.61

...

56. Axel Sleeubus (BEL) 111.19

Sleebus moet naar de tweede run.

. Tweede run (50 vertrekkers, eerste tien plaatsen zich voor halve finale, anderen zijn uitgeschakeld):

1. Mathieu Biazizzo (Fra) 94.84

2. Dariusz Popiela (Pol) 95.35

3. Lucien Delfour (Aus) 95.46

4. Simon Brus (Slo) 96.36

5. Christopher Bowers (GBr) 97.21

...

26. Axel Sleeubus (BEL) 105.20

Axel Sleebus is uitgeschakeld.