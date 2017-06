Leggen Waalse vakbonden half het land lam aan de start van de vakantie?

De Waalse socialistische vakbond FGTB dreigt met een grote stakingsactie op vrijdag 30 juni, dat bevestigde vakbondsleider Thierry Bodson vanochtend bij de RTBF. De staking zou vooral de publieke diensten en administraties treffen, waardoor ook heel wat Vlamingen die op vakantie vertrekken getroffen zouden kunnen worden door de staking.

“Ja, er is een stakingsdreiging voor volgende vrijdag”, bevestigt Bodson. “We hebben lucht gekregen van bepaalde akkoorden en voorakkoorden die opnieuw in vraag gesteld zouden worden, waaronder dat over de reductie van de collectieve arbeidsduur.”

Als het tot een staking komt, zou dat wel eens zeer vervelend kunnen zijn voor Belgen die op vakantie vertrekken vanop de luchthaven van Charleroi. Eerdere acties van de vakbond hebben al tot zware verstoringen gezorgd op de luchthaven. Ook het treinverkeer richting de luchthaven zou zware hinder kunnen ondervinden van een dergelijke staking, maar het is momenteel nog niet duidelijk welke sectoren zullen deelnemen aan de staking.

Dat de stakingsdreiging er net komt op het moment dat de PS zwaar onder vuur ligt, is volgens de man toeval. Het is geenszins een manier om te partij weer op de rails te zetten. “Neen, ik denk dat ik in de afgelopen tien jaar getoond heb dat we onafhankelijk zijn van de PS, dat heb ik ook vaak genoeg mogen horen ten tijde van de regering Di Rupo.”

Er is echter nog een kans dat de staking niet hoeft door te gaan. “Als de onderhandelingen doorgaan zoals voorzien, is er geen probleem”, klinkt het.