18 nieuwe Pukkelpopnamen

The heat is on! Enkele nieuwe bevestigingen voor Pukkelpop 2017 liepen zojuist binnen en wij kunnen niet wachten om ze met je te delen. Overigens loopt de ticketverkoop als een trein, wacht dus niet te lang meer als je er graag bij bent midden augustus. Zaterdagtickets zijn intussen allemaal de deur uit.

Duitse houseklepper Claptone komt donderdag de Boiler Room aanvuren en op zaterdag spelen The Subs exclusief een classics dj-set in het kader van Paul Kalkbrenner’s Back To The Future project. Ook Belgische dancetoppers-in-wording Mickey, Henri PFR en Limits vind je deze zomer terug in de grootste danstenten van het festival.

Wie echt iets fris wil ontdekken raden we nu al het knotsgekke gezelschap Tank and The Bangas uit New Orleans aan, een grote brok positiviteit opgetrokken uit soul, funk en R&B.

De Amsterdamse dj en producer Full Crate tapt uit datzelfde vaatje en vervoegt de line-up van de Booth op zaterdag, die trouwens volledig werd samengesteld door niemand minder dan Faisal. Nog meer Belgische urban touch vind je bij blackwave en TheColorGrey

Electrotrashers Kenji Minogue blazen mee de woensdag op gang en de vervreemdende pop van Felix Pallas hoor je op vrijdag in de Club.

Voor wie een donderdag- of combiticket heeft is er ook de grote openingsparty op woensdag waarvoor Boef, Delv!s en Kraantje Pappie al werden aangekondigd, maar nu is ook de volledige Belgische line-up voor de Boiler Room bekend met Laston & Geo, Skyve & Eva De Roo, Ilse Liebens en The Boiler Boys. En ook de Booth zal daveren met Hush Hefner b2b Michael Midnight, Bafana en Goldfox b2b Joyhauser.

Tot slot nog een kleine programmawijziging: hippe hopper Russ ruilt de Marquee van donderdag voor die van vrijdag.

Hiermee ligt de Pukkelpopaffiche bijna in een definitieve plooi. De allerlaatste namen én het uurschema volgen snel.