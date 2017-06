Wat doe je aan een gebroken hart? Rihanna geeft Twitteraar antwoord

Als je zo'n last hebt van liefdesverdriet dat je niet meer weet van welk hout pijlen maken, dan is er altijd nog Rihanna. Een fan met een gebroken hart besliste om via een privé-bericht op Twitter advies te vragen aan de popster en tot iedereens verbazing gaf ze nog antwoord ook.

'Hey Robs.. hoe ben jij ooit over je liefdesverdriet geraakt?', vroeg de Palestijnse Samer en grote RiRi-fan op Twitter aan Rihanna. De popster antwoordde een paar uur later en haar advies was er ook nog eentje van de beste soort.

"Huil als je daar zin in hebt en weet dat het niet voor eeuwig zal zijn", antwoordde ze Samer in een privé-bericht op Twitter. "Ooit zal je weer de liefde vinden en het zal mooier zijn dan ooit. Probeer ondertussen te genieten van alles wat je bent."

Het is niet de eerste keer dat Rihanna haar volgers op Twitter een hart onder de riem steekt. Vorig jaar hielp ze ook nog een fan uit de kast komen. Op Twitter gaf ze de fan toen mee dat het zo belangrijk is om jezelf te blijven, en ze bleef zelfs een tijdje contact houden.