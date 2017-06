Hebben deze Vlamingen met het catchy ‘Paëllaaa’ de zomerhit van het jaar te pakken?

Het begon eigenlijk allemaal als een grap, de videoclip met bijhorend nummer die garagehouder Emanuel Deprez en opvoedster Sylvia Tamsin maakten. Geïnspireerd door ‘Croque Monsier’ van Gert Verhulst en James Cooke, geven ze toe, maar daarom niet minder hilarisch.

Emanuel maakt wel vaker muziek, zo vertelt hij in Het Laatste Nieuws, en toen hij dit deuntje op zijn iPhone gemaakt had, viel het meteen in de smaak bij zijn vrienden. Aangezien ze op vakantie waren in Spanje, leek het maar logisch om over paella te zingen.

Het filmpje werd ongeveer een maand geleden gemaakt toen ze op reis waren, maar begint nu stilaan de ronde te doen. “We kregen al filmpjes opgestuurd van kinderen die onze dansjes nadoen in de tuin. Ikzelf word al ‘Mister Paella’ genoemd”, vertelt Emanuel nog.