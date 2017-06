Heusden-Zolder / Beringen -

Cafébaas Temelli Kenan uit Heusden-Zolder is in Hasselt veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij stond terecht voor moord op Ersin Caliskan (38) uit Beringen. De uitbater schoot de man in mei 2014 dood in zijn café Las Vegas in de Hasseltse stationsbuurt, na eerdere bedreigingen door het slachtoffer. Zijn onmiddellijke aanhouding werd niet bevolen.