Op het hoofdkwartier van Open Vld in Brussel en ten huize Annemie Turtelboom in Antwerpen moet de opluchting donderdag groot zijn geweest, toen het Grondwettelijk Hof de Vlaamse energieheffing vernietigde. Geef toe, een jaarlijkse taks van 100 euro per gezin en gemiddeld 1.300 euro per kmo die de naam draagt van een liberale minister staat als een tang op een varken, zeker voor een partij die belastingverlagingen maar wat graag propageert.

Toch waren het vooral PVDA en de oppositiepartijen in het Vlaams Parlement die de euthanasie van de Turteltaks vierden. De imagoschade die die taks heeft veroorzaakt, is immers al lang geen exclusieve meer van Open Vld. Ook N-VA en CD&V raakten geïnfecteerd. De Vlaamse regering wacht nu de zware taak een waardig alternatief te vinden. Een nieuwe taks lijkt, na de blaam donderdag, niet de eerste keuze. Maar als ze kiest voor een verrekening via de algemene middelen van de Vlaamse begroting, betalen bedrijven niets en gezinnen de volledige rekening. Vlaanderen heft immers wel (mee) in de personenbelasting maar niet in de vennootschapsbelasting. Dit onversneden doorvoeren betekent politieke zelfmoord.

De Turteltaks mag dan al dood zijn, de put als gevolg van de jarenlange oversubsidiëring van zonnepaneleninstallaties (nu nog ongeveer 5 miljard euro) blijft springlevend. Dat is niet de schuld van de brave burger die een aantal zonnepanelen op het dak van zijn woning heeft gelegd. Dat is ook niet de schuld van de Fernand Hutsen dezer wereld die tien jaar geleden volledige voetbalvelden vol zonnepanelen lieten aanleggen. Niet voor eigen verbruik, niet uit ecologische overwegingen, maar puur om de poen.

Neen, de echte schuldigen zijn de politici die veel te lang hebben gewacht om de oversubsidiëring tijdig aan te pakken. We hebben het dan over toenmalig Vlaams Energieminister Hilde Crevits (CD&V). Van de 24 miljard euro aan groenestroomcertificaten die tegen 2028 zijn uitbetaald, werd een kwart onder haar beleid (2008-2009) opgebouwd. Maar de hoofdverantwoordelijke voor de schuldenberg blijft Freya Van den Bossche (sp.a), onder wiens ministerschap (2010-2014) voor 16 miljard euro aan certificaten werd toegekend. Zij had maar liefst 13 waarschuwingen van de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) nodig om de subsidies te verminderen en vervolgens af te schaffen.

Een normaal mens zou zich dan nederig opstellen. Zo niet sp.a. De Vlaamse socialisten krijsten donderdag gelukzalig om zoveel “Turtelschande”. Nochtans is het verlies van de schaamte het eerste teken van geesteszwakte. Vraag maar aan Sigmund Freud.