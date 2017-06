Zo filmden de makers van ‘Thuis’ de vechtpartij van Frank en Waldek

Fans van ‘Thuis’ hebben momenteel maar één prangende vraag op hun lippen liggen: wat is er gebeurd met Waldek, die rake klappen te verduren heeft gekregen van zijn vroegere boezemvriend Frank. De gevechtsscène zorgde voor een spectaculair televisiemoment. Maar hoe filmen ze dat eigenlijk? De makers geven een exclusieve blik achter de schermen bij de opnames aan het Netekanaal in Lier.

230 dagen per jaar filmen de makers van ‘Thuis’ in Studio Manhattan in Leuven. Af en toe zijn ze ook te vinden in De Dreef in Ternat en De Withoeve in Huldenberg. Een doorsnee draaidag loopt van 8 tot 18 uur, los van alle repetities. Maar voor de indrukwekkende vechtscène van de aflevering donderdagavond, gaan ze net iets verder.

Dat ziet er net echt uit! Foto: Alex Vanhee/VRT

Bloed, zweet, plaktattoo’s en plasticine

“Eddy zijn tattoo? Dat was niet de bedoeling dat ik dat zo veel ging moeten doen! Hij had al na drie afleveringen weg moeten zijn.” Foto: Alex Vanhee/VRT

Normaal zijn Pol Goossens (Frank), Daan Hugaert (Eddy) en Bart Van Avermaet (Waldek) in een mum van tijd omgetoverd tot hun personages met de juiste kledij en make-up. Maar voor de gevechtsscène moesten de mannen net iets langer onder handen worden genomen door schminkster Sonja Declerck: “Ik hou erg van mijn job. Wij hebben veel contact met de acteurs, we horen en zien veel. Ik zeg altijd: de regisseur zegt alles, de cameraman ziet alles en ik weet alles!”

Ook deze keer was Sonja’s eerste werk ervoor zorgen dat Eddy zijn tattoo heeft. Die moet ze uitknippen, want de inkt op zijn huid is vals natuurlijk. “Elke keer opnieuw en elke keer op dezelfde plaats”, vertelt ze. “Oorspronkelijk zou ‘den Eddy’ maar drie dagen meespelen in Thuis. Een kleine rol, een wat minder conventioneel personage die er van de makers dus ook wat ruig en stoer moest uitzien, vandaar de tattoo. Maar ondertussen zit Eddy er al 15 jaar in. En een tattoo kan je niet zomaar verwijderen van iemands lichaam en nu zit ik er dus mee! “ lacht ze.

Repeteren, repeteren, wie zijn best doet zal het leren

Het ziet er misschien serieus uit, maar dat is het zeker niet altijd. Ook op de set van een gevechtsscène kan er al eens gelachen worden. Foto: Alex Vanhee/VRT

10 weken op voorhand komen de scenario’s al in de handen van alle medewerkers. Eerst oefenen de acteurs de gevechtsscène in met de freelance stuntcoördinator Robert De La Haye. Robert toont elke slag of schop die er moet worden gegeven even voor. Hij rolt zelf over de grond, geeft tips en commentaar. Elke beweging wordt besproken met de acteurs en de regisseur en dan ingeoefend en indien nodig bijgestuurd. Eerst op de mat, bij opname zonder mat. Geloofwaardigheid voor alles.

Robert speelde zelf ooit even mee in Thuis in twee verschillende gastrollen. Nu doen de makers af en toe een beroep op hem als er actiescènes op het programma staan. Onder de kledij van Waldek zit een kussentje verstopt om de schoppen op te vangen.

Maar na heel wat repetities komt er toch een heel hevig resultaat! Foto: Alex Vanhee/VRT

Kleedster Lieve Janssens helpt Robert om bij Waldek de nodige bescherming aan te brengen: “We doen meer dan enkel het juiste kostuum of kleedje uitzoeken en klaarleggen voor de acteurs. Ze hebben nu bijvoorbeeld ook alledrie een ‘damartke’ gekregen van mij want het is erg koud.”

Tussen de opnames door brengt Lieve warme dekentjes voor de acteurs en wordt Waldek op set of in de camper wat bijgeschminkt. De verwondingen na het gevecht moeten uiteraard kloppen. Een gebroken neus en bloed realistisch tevoorschijn toveren neemt wel wat tijd in beslag. Maar Waldek houdt er de sfeer in en maakt grapjes met schminkster Sonja.

Waldek moet heel wat klappen kunnen incasseren. Foto: Alex Vanhee/VRT

Loodzware camera en voor iedereen zijn taak

Dat harnas van de camera? Dat weegt meer dan dertig kilo. Daarom hangt er iemand aan vast, zodat de cameraman werkt Foto: Alex Vanhee/VRT

D.O.P. (director of photography) Philippe Van Horenbeek houdt zich klaar, met in zijn kielzog een collega die hem letterlijk ondersteunt en zijn pad effent. Een ‘harnascamera’ van goed dertig kilo zwaar hangt op Philippe.“Als we buiten de studio filmen en complexere opnames hebben zoals vandaag, zijn we met enkele cameramannen aanwezig. Ben is er voor de vaste camera en ik bedien vandaag de steadycam.”

Dat de sfeer goed zit in het team vindt ook Danny Hoedemaekers, de grip/machinist. Zelf is hij met al zijn enthousiasme en energie een van de grootste sfeermakers op de set: “Vandaag ben ik niet echt hard aan het werk. (lacht) Ik doe doorgaans de zwaardere taken, het zwaar vervoer zeg maar.”

“Maar omdat het wat ingewikkeldere opnames zijn en er dan altijd een helpende hand bij kan, ben ik er vandaag ook bij. Dat gaat tot bijvoorbeeld de technische installatie van alles, een extra kabel zoeken, het laten aanrukken van extra dekentjes voor de acteurs tijdens het wachten op deze toch wel venijnig koude lentedag en zelfs het tegenhouden van auto’s die anders net in beeld komen en de scène vergallen.”

Venijnige aprildag

Uitgerekend op deze opnamedag, een venijnige aprildag, begon de opname van de vechtsscène in de vroege avond onder een stralende zon en blauwe lucht. Maar om het laatste shot vanuit een andere hoek te filmen was de zon al onder en klopte het donkere beeld niet meer met de eerste opnames.

“Het leukste zijn die opnames op locatie. Maar ook het meest risicovol, net zoals met kinderen en dieren”, vertelt cameraman Ben Liguori. “We zijn afhankelijk van factoren die we niet altijd in de hand hebben, en dan is het wel balen als het niet volgens plan verloopt ondanks alle voorbereidingen. Zoals nu ook dus. We overleggen altijd goed met iedereen wat dan de beste oplossing is en in dit geval zullen we wellicht nog eens een deel van de scène op een andere dag moeten draaien.”

Ook ’s nachts blijven ze doorgaan. Foto: Alex Vanhee/VRT

Het resultaat?

De gevechtsscène Video: Thuis

Eén nachtje slapen en dan apotheose

Maar hoe zit het nu eigenlijk? Eddy (Daan Hugaert) probeerde Frank in te tomen. Waldek (Bart Van Avermaet) is sindsdien vermist. Gaf Frank (Pol Goossen) Waldek een vuistslag te veel? Of is er nog iets anders gebeurd? Wel meer mensen lusten Waldek momenteel rauw...

