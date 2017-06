Wetsvoorstel om terroristen niet meer te bewapenen stuit op apathie in Amerikaans Congres

Vijf maanden geleden introduceerde het Democratische parlementslid Tulsi Gabbard een wetsvoorstel dat de Verenigde Staten voortaan verbiedt, wapens te leveren of te verkopen aan terroristen.

In het Huis van Afgevaardigden lopen erg weinig Congresleden warm voor het lovenswaardige initiatief: tot dusver hebben 13 Congresleden (van de 535), verdeeld over de twee grote partijen, zich bereid verklaard het initiatief van de Democrate uit Hawaï te steunen.

Gabbard diende haar Stop Arming Terrorists Act op 23 januari in. De tekst heeft geen achterpoortjes, maar stelt dat het verboden is/zou moeten zijn om overheidsgeld vrij te maken om onderhandse steun te leveren aan Al-Qaida, Jabhat Fatah al-Sham (het inmiddels alweer herdoopte al-Qaida in Syrië, nvdr), Islamitische Staat of “elk individu of elke groep die met voornoemde groepen samenwerkt, geassocieerd is of er deel van uitmaakt”.

Waarschijnlijk zweert daar het vingertje: een resem als gematigd bestempelde jihadisten in Syrië werkt -noodgedwongen of niet- samen met terroristen als al-Qaida en IS.

In de Amerikaanse Senaat is het enthousiasme zo mogelijk nog lager. Daar werd hetzelfde voorstel ingediend door de Republikein Rand Paul. De teller staat er momenteel op nul sponsors (van de 99 medesenatoren).