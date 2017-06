Europese Unie verlengt sancties tegen Rusland

De Europese Unie gaat haar economische sancties tegen Rusland verlengen. Dat hebben de staatshoofden en regeringsleiders donderdag beslist op een top in Brussel.

“Akkoord. De EU zal economische sancties tegen Rusland verlengen omwille van het gebrek aan implementatie van het Minsk-akkoord”, zo tweette Europees president Donald Tusk. De sancties werden deze winter nog met zes maanden verlengd tot eind juli 2017.

De sancties werden ingevoerd in 2014 na de crash van vlucht MH17 in Oekraïne. Door ze te koppelen aan de vredesakkoorden van Minsk hoopt Europa de Russische president Vladimir Poetin ertoe te bewegen zijn invloed op de separatisten in het oosten van Oekraïne aan te wenden en een oplossing voor het conflict dichterbij te brengen.

De Europese sancties verbieden onder meer de handel in wapens, beperken de toegang van Russische staatsbanken en strategische bedrijven tot Europese kapitaalmarkten en blokkeren Russische toegang tot gevoelige technologieën en diensten die voor olieproductie en -exploratie kunnen worden gebruikt.

Experts ramen dat de sancties Rusland al honderden miljarden euro’s hebben gekost, maar ze doen ook Europa pijn. Als vergelding op de sancties voerde Moskou immers een importverbod op Europese landbouwproducten in.