De Croo gestrand in midden van Oeganda na chaotische dag vol vertragingen

Na een bezoek aan het grootste vluchtelingenkamp ter wereld, Bidi Bidi in het noorden van Oeganda, is vicepremier Alexander De Croo donderdagavond gestrand in Gulu, een stad halverwege het kamp en hoofdstad Kampala. De delegatie zou donderdagavond terugkeren naar de hoofdstad, omdat daar vrijdag de Uganda Solidarity Summit, voornaamste doel van de missie, plaatsvindt. Terugkeren met de wagen bleek uit veiligheidsoverwegingen onmogelijk.

Het vliegtuig dat De Croo zou nemen vanop een vliegveld nabij Bidi Bidi moest landen in Gulu, omdat bij aankomst in Kampala de nacht gevallen zou zijn en het vliegtuig dan niet meer mag landen.

Er waren nog plannen om over de weg naar Kampala te rijden, maar dat bleek onverantwoord. De weg tussen Kampala en Gulu staat bekend als een snelle weg, en er gebeuren ‘s nachts ongelukken. De delegatie vliegt nu vrijdagochtend, na een nachtje slaap in het Bomah-hotel, vroeg terug naar Kampala.

Vertragingen

Het programma van donderdag was al zwaar beladen, omdat de delegatie ‘s ochtends ook vanuit Kampala moest komen en verschillende terreinbezoeken gepland waren die vanwege de slechte wegen veel tijd vroegen om te bereiken. Na een dag die al met vertragingen begonnen was, was het de hele dag proberen die vertraging in te halen, maar in de plaats daarvan liep de vertraging verder op.

Ook de voorbije dagen verliepen chaotischer dan gepland. Zo moest er een uur onderhandeld worden vooraleer een terreinbezoek in Zuid-Soedan, in rebellengebied, kon doorgaan, hoewel er eerder een toelating gegeven was. Ook de vlucht van Juba, hoofdstad van Zuid-Soedan, naar Kampala moest met vertraging vertrekken nadat De Croo en zijn gevolg niet meer mochten inchecken. Een interventie van een hooggeplaatste regeringslid was nodig om de gates te heropenen.