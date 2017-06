Lummen -

De Landelijke Gilden houden uitgerekend dit weekeinde hun jaarlijkse Open Tuinendag. Je kan dan terecht in 200 van de mooiste tuinen van Vlaanderen. Voor het eerst ook in de tuin van Kasteeldomein Het Hamel, in Lummen. Helaas heeft de tuin er in 158 jaar nog nooit zo uitgedroogd bijgestaan.