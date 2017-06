Na alle geruchten is Trump formeel: “Ik heb geen opnames van Comey”

Al maanden suggereert de Amerikaanse president Donald Trump dat zijn gesprekken met oud FBI-directeur James Comey mogelijk opgenomen zijn. In een tweet deelt Trump nu dat hij zelf geen opnames gemaakt heeft of bezit.

“James Comey kan beter hopen dat er geen “opnames” zijn van onze conversaties vooraleer hij alles begint te lekken aan de pers”,schreef Trump begin mei op Twitter. Comey was toen net afgetreden als FBI-directeur, en het gevaar bestond dat Comey gevoelige informatie zou vrijgeven.

Volgens iemand nauw betrokken bij de zaak had Trump dat geschreven om zeker te zijn dat Comey de waarheid zou vertellen, als hij ooit met de pers zou praten over zijn betrekkingen met de Amerikaanse president.

Donderdag tweet Trump dat hij “niet weet of er opnames bestaan”, maar dat hij er zelf al zeker geen heeft, of gemaakt heeft.

...whether there are "tapes" or recordings of my conversations with James Comey, but I did not make, and do not have, any such recordings. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2017

Waarover gaat het precies?

De ex-FBi-baas Comey leidde het onderzoek naar de mogelijke inmenging van Rusland tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen en eventuele links met de Trump-campagne. De man was al langer een omstreden figuur, vooral omdat hij vorig jaar vlak voor de presidentsverkiezingen had aangekondigd dat de FBI een nieuw onderzoek had geopend naar e-mails van Hillary Clinton, de Democratische kandidate en tegenstandster van de Republikein Trump. Volgens de Democraten had die aankondiging bijgedragen tot Clintons nederlaag.

Maar begin mei werd Comey plots op straat gezet door Donald Trump. In een brief van de Amerikaanse president klonk het dat Comey “niet in staat was om de FBI doeltreffend te leiden”. Een nieuw leiderschap was nodig om het vertrouwen in de FBI te herstellen, zei Trump. Hij ontsloeg Comey op aanraden van zijn minister van Justitie Jeff Sessions.

Tijdens verschillende ontmoetingen Comey had Trump gevraagd of de federale recherche in de Russiagate-zaak ook onderzoek deed naar hem. Lang gingen er geruchten dat er over die gesprekken geluidsopnames bestaan, maar dat heeft Trump nu dus formeel ontkend.

Teleurgesteld

Inlichtingendiensten probeerden al lang te achterhalen of de opnames al dan niet bestonden. Op 9 juni stuurde de commissie voor de inlichtingendiensten van het Witte Huis een brief naar de raadgever van het Witte Huis, Don McGahn, om meer informatie te verkrijgen over de opnames. Indien de opnames zouden bestaan, moesten die voor 23 juni overhandigd worden aan de inlichtingendiensten.

Op 9 juni eindigde Trump een persconferentie met een vrij dubieuze uitspraak over de opnames: “Ik zal u daarover binnen zeer kort meer vertellen”, zei hij. Onmiddellijk daarna zei hij dat journalisten teleurgesteld zouden zijn door zijn antwoord.