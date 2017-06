Militair kweekt cannabis om Bosnië-missie te vergeten

Leopoldsburg - Een 39-jarige militair uit Leopoldsburg heeft zich donderdag samen met zijn vriendin voor de Hasseltse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor de kweek van cannabis. De geëmotioneerde man verklaarde in een joint de uitweg te vinden voor de nachtmerries die hij overgehouden had aan zijn missie in Bosnië en de bijhorende gruweldaden.

In zijn nadeel speelde dat de militair ook aan collega’s verkocht, zes euro voor een gram. Bij een huiszoeking zijn een tiental kweekpotten aangetroffen en zo’n 150 gram cannabis. Het parket vorderde zes maanden cel voor hem en drie voor zijn vrouw die het handeltje liet gebeuren.

De bekentenis over waarom hij gebruikte en het pleidooi van zijn advocaat leken indruk te maken. Zo blijkt dat de man begeleiding volgt bij de dienst geestelijke gezondheidszorg in het leger.

De procureur verklaarde akkoord te gaan met opschorting van straf voor de twee waardoor de man zijn job als militair kan behouden. “Een baan die hij met volle overgave doet. Bovendien was hij een amateur als we het hebben over het dealen van cannabis”, luidde het.

Definitief uitsluitsel volgt met het vonnis op 29 juni.