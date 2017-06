Volgens familie was dader niet geradicaliseerd

Brussel - De familie van Oussama Zariouh, de man die dinsdagavond een koffer probeerde te laten ontploffen in het treinstation Brussel-Centraal en vervolgens werd neergeschoten door militairen, kan niet geloven dat de dertiger in staat was om een aanslag te plegen. Dat zeggen zijn vader en zus, die in de Marokkaanse kuststad Nador wonen, in een interview met VRT.

Volgens zijn vader was Zariouh zeker niet geradicaliseerd. “Hij had geen oog voor IS en was zeker geen lid van de terreurgroep. Hij was een gematigde moslim. Een normale jongen die naar muziek luisterde en op stap ging. Bidden deed hij soms, maar vaak ook niet. Hij was verre van een extremist.”

De laatste tijd waren er ook geen veranderingen in zijn gedrag op te merken. Het gezin hoorde hem deze maand nog aan de telefoon, en “hij praatte normaal zoals altijd”, zegt zijn zus. Dat hij een terreurdaad zou plegen, kunnen en willen zijn familieleden niet geloven. “Hij zou deze zomer naar Marokko komen om te trouwen. Hij wou ook van job veranderen en beginnen als taxichauffeur”, zegt zijn vader.

De familie eist daarom bewijzen die aantonen dat hij de dader is en gaat in ons land een advocaat inschakelen om de zaak op te volgen. “Ik kan onmogelijk geloven dat mijn broer zelfmoord had willen plegen of iemand anders zou proberen te doden. Hij was een gevoelige mens”, zegt de zus.