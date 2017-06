Enkel nog rond Bree hoge ozonwaarden

Bree - Nu in West-Vlaanderen de eerste regendruppels zijn beginnen te vallen, is de luchtkwaliteit in het westen van het land gevoelig verbeterd. Er worden, in tegenstelling tot in het oosten van het land, weer lagere ozonwaarden gemeten. In Aarschot (Vlaams-Brabant) en in Bree (Limburg) werd de Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht overschreden, zo blijkt uit gegevens van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel).

In het meetstation in Aarschot steeg de hoeveelheid ozon om 15 uur (181 ug/m3) tot net boven informatiedrempel. In Bree werd om 17 uur 190 ug/m3 waargenomen. Daarnaast worden ook vooral in Limburg, Luik en Luxemburg hogere waarden (rond de 150 ug/m3 of meer) gemeten.