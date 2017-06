Speculaas toetjes

De Maasmechelse hobbykokkin Beyhan Agirdag is met haar 179.000 fans bekender dan Jeroen Meus op Insta-gram. Op de sociale netwerksite deelt ze onder de naam mutfaktayim_b klassieke en eigentijdse Turkse gerechten. Beyhan toont iedere vrijdag haar favoriete Turkse klassiekers ook in deze krant.

Ingrediënten: voor de pudding: •300ml melk, •40g maizena, •80gr suiker, •1 eigeel, •1 pakje vanillesuiker, •250gr mascarpone of room •Speculaaskoekjes (200-250gr) •1el oploskoffie (oplossen in een glas warm water)

Bereidingswijze;

Puddingmengsel

-Doe de melk,de maïzena, het eigeel, de suiker en de vanillesuiker in een kookpot en meng alles goed met een garde.

Breng het puddingmengsel aan de kook en blijf voortdurend roeren tot er bubbels aan het oppervlakte ontstaan.

Laat het mengsel een paar minuten afkoelen en voeg de mascarpone toe roer het goed samen.

Serveren:

-Vul een spuitzak met de pudding en snij een kleine opening onderaan de spuitzak.

-Neem een kleine glaasje en leg op de bodem speculaaskoekjes.

-Doe een koffielepel opgeloste koffie over de speculaaskoekje of doop de helft van de speculaaskoekjes in de koffie.(voorzichtig en niet te veel koffie, probeer de randen van de glazen schoon te houden)

-Spuit hierop de pudding in laagjes.Hierover weer een laag koekjes, en zo ga je door tot de glazen allemaal met dezelfde hoeveelheid laagjes gevuld zijn, en de pudding op is.

-Zet het nu voor ongeveer 5-6 uur in de koelkast, om het vervolgens te serveren.

