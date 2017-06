Eindelijk regen!

Het zat er al even aan te komen. De tropische temperaturen die al dagen blijven voortduren zorgen ervoor dat er niet veel mensen om malen: het regent. Zowel in West-Vlaanderen als in Oost-Vlaanderen is er al sprake geweest van luid gedonder, bliksem en lichte regen.

Zowel in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen als Antwerpen is er al sprake van lichte regen. En dat is nog maar het begin. “In de loop van de namiddag wordt de kans op een bui of een onweer groter”, laat het KMI weten. Maxima tot 34 graden. “Stapelwolken kunnen gevormd worden, die lokaal aanleiding kunnen geven tot neerslag.”

Foto: Buienradar

Ook weerman Frank Deboosere deelt met veel plezier het beeldmateriaal van de regen in Gent. Ook aan de kust en in West-Vlaanderen zijn er al druppels gevallen, zo schrijft hij op zijn Twitteraccount.

Vanavond zal er vooral in de provincies Limburg, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Luik, Luxemburg en Namen neerslag vallen. Er zou eventueel ook hagel en rukwinden kunnen zijn, zo meldt het KMI.

Niet te vroeg juichen: het blijft warm

De buienradar voor de komende dagen blijft echter kurkdroog, het zijn maar tijdelijke buien die razendsnel vanuit het noordoosten door ons land trekken. Het blijven drukkende temperaturen tussen 29 graden in de Hoge Venen en 34 graden in Antwerpen. Er staat een overwegend matige westenwind, die aan zee soms vrij krachtig kan zijn met rukwinden tot 60 à 70 km/u. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met lokaal nog enkele buien of onweders, vooral over het oosten van het land.

Vrijdag begint op vele plaatsen bewolkt, maar overwegend droog. In de loop van de namiddag wordt het in het zuiden van het land zonnig, in het noorden blijft wat meer hoge bewolking hangen. De maxima liggen tussen 21 graden aan de kust, 22 à 24 graden in de Ardennen en tot 25 à 27 graden in de rest van het land. De westenwind waait matig, aan de kust soms vrij krachtig.

Zaterdag is het ten zuiden van Samber en Maas overwegend zonnig, elders is er meer bewolking. In de loop van de namiddag neemt de bewolking verder toe en kan, vooral in het noorden van het land, wat regen vallen. In het zuidoosten van het land blijft het echter droog en zonnig. ‘s Avonds bereikt een nieuwe storing het westen van het land. We verwachten maxima van 21 à 24 graden in de Ardennen tot 25 of 26 graden in Laag- en Midden-België. De wind is matig uit west tot zuidwest, aan zee soms vrij krachtig.