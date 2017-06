SHD aanwezig op internationaal symposium over raket en ballonexperimenten in Zweden

Dilsen

Dilsen-Stokkem - Een tiental dagen geleden trokken Dirk Geeroms en Sander Vuurstaek als vertegenwoordigers van de Stedelijke Humaniora naar Zweden om er deel te nemen aan het 23ste Internationaal Symposium over raket en ballon experimenten, georganiseerd door ESA, de Europese Ruimtevaart Organisatie.

In een community van 250 experts uit meer dan 70 verschillende landen was de Belgische delegatie opvallend groot én jong. Van middelbare scholieren uit Jette en Dilsen die verschillende kleine experimenten lanceerden, over universitaire onderzoekers van de UAntwerpen en UHasselt tot experts die reeds werkzaam zijn voor ESA of Zweedse universiteiten.

De Belgische presentaties kregen veel belangstelling en er werd met lof gesproken over de lijn die getrokken wordt van middelbare school tot na de universiteit en het bereikte niveau. Op deze manier komen de studenten in aanraking met de internationale mogelijkheden van deze high-tech sector, en krijgen ze een idee waar deze passie hen kan brengen. Er werden veel contacten gelegd met de ruimtevaart industrie om zowel binnen België, maar ook op internationaal niveau samen te werken om ons land en ons wetenschappelijk onderwijs naar een hoger niveau te tillen.