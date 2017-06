Ex van gifmengster krijgt straf voor verboden wapendracht

Maasmechelen -

De 44-jarige Maasmechelaar S. S. is donderdag in Hasselt veroordeeld tot 4 maanden cel voor verboden wapendracht. Op 1 augustus 2015 hield de Hasseltse politie de ex van gifmengster Marie-Joseé Vandenbosch, met wie hij in de gevangenis trouwde, tegen tijdens een controle. Hij bleek in het bezit te zijn van een mes waarvoor hij geen verklaring kon geven.