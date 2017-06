Treinverkeer onderbroken tussen Hasselt en Landen door aanrijding in Sint-Truiden

Sint-Truiden -

Het treinverkeer is donderdagmiddag onderbroken tussen Hasselt en Landen. Dat meldt Frédéric Petit van Infrabel. Vlak bij het station van Sint-Truiden reed de trein Genk-Blankenberge er rond 13.50 uur een persoon aan. Het is nog niet duidelijk of die het ongeval overleefde.