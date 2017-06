De rode zool is niet alleen van Louboutin alleen, vindt Europa

De bekende Franse designer Christian Louboutin vocht al heel wat juridische robbertjes uit met concurrenten die net als hij vrouwenschoenen met hoge hak en rode zool op de markt brachten. Louboutin heeft immers het merk in handen dat omschreven is als “de kleur rood (Pantone 18¿1663TP) aangebracht op de zool van een schoen”.

In 2012 kreeg hij nog gelijk in de VS, waar een rechter bevestigde dat het Amerikaanse patent in die zin rechtsgeldig is. Een zaak rond de Nederlandse detailhandel Van Haren is nu bij het Europees Hof beland.

Een definitieve uitspraak is er nog niet. Maar advocaat-generaal Maciej Szpunar van het hof geeft Louboutin alvast ongelijk. Volgens hem kan geen merkbescherming worden verleend aan een kleur als dat een concurrent zou verhinderen om “waren met hetzelfde functionele karakter” - lees: damesschoenen met hoge hakken - aan te bieden.

De Europese merkenrichtlijn heeft immers tot doel om te verhinderen dat een merkrecht een monopolie zou geven op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een product, waarnaar consumenten mogelijk op zoek zouden gaan in de producten van de concurrentie.

(belga)