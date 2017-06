Oud-tenniskampioen Boris Becker failliet verklaard

Voormalig tenniskampioen Boris Becker is woensdag failliet verklaard door het hooggerechtshof in Londen. De Duitser had al langer financiële problemen.

De advocaten van Becker hadden 28 dagen uitstel gevraagd voor het betalen van zijn schulden. Dit had de Duitser de tijd moeten geven om zes miljoen euro bij elkaar te krijgen. Volgens de advocaten was Becker een deal overeengekomen waarmee hij zijn schulden in Engeland kon aflossen.

Niet geloofwaardig

De schuldeisers wilden hier echter niet in meegaan omdat de zaak al eens uitgesteld was na een eerdere zitting op 28 april. Ook was er geen enkel geloofwaardig bewijs dat Becker het geld daadwerkelijk bij elkaar zou krijgen.

De jury bestempelde de flamboyante Duitser als ‘een man die zijn hoofd in het zand steekt.’ Zijn eigen advocaat zei zelfs dat Becker ‘geen wijze man is als het op financiën aankomt.’

Woelig privéleven

De voormalige tenniskampioen werkt tegenwoordig als commentator. In 1985 verbaasde hij de wereld door op 17-jarige leeftijd Wimbledon te winnen. In totaal won hij zes Grand Slams. Daarna kwam hij vooral vanwege zijn woelige privéleven in het nieuws.