Deze man zorgde ervoor dat terrorist niet op volle trein kon stappen in Brussel-Centraal

Met een spijkerbom wou Oussama Zariouh (36) dinsdagavond zo veel mogelijk slachtoffers maken in het station Brussel-Centraal. Maar dat is hem gelukkig niet gelukt. Onder meer dankzij Mohamed Charfih. De man uit Anderlecht zorgde ervoor dat de terrorist niet op een stilstaande trein kon stappen.

Dinsdagavond, 20.40 uur. Op dat moment kwam de trein waarop Mohamed “Momo” Charfih zat aan op spoor 4 van het station Brussel-Centraal.

“Ik hoorde mensen schreeuwen van in het station”, herinnert Mohamed zich. “Op het moment dat de deuren van de trein open gingen, stond er een man voor mij die vroeg om ze zo snel mogelijk weer te sluiten. Maar niemand greep in. De deuren bleven open.”

Daarom ging Mohamed op zoek naar de controleur. “Maar ik zag dat hij zich vooraan bij de treinbestuurder bevond”, zegt hij. “In mijn ogen waren ze zich duidelijk aan het verstoppen. Ik heb daarom luid geroepen dat ze de deuren meteen moesten sluiten. Daarna heb ik iedereen gezegd dat ze op de grond moesten gaan liggen.”

“Ze vertrouwden mij”

Na de verijdelde aanslag werd Mohamed nog meerdere keren ondervraagd door de politie. “Ik heb hen gezegd dat ik verbaasd was om te zien dat zowel de controleur als de bestuurder niet getraind waren voor zulke situaties”, klinkt het.

Zelf is hij ervan overtuigd dat de terrorist van plan was om op de volle trein te stappen. En dat lijken ook de bewakingsbeelden te bevestigen. Daarop is te zien hoe de terrorist - na de ontploffing - afdaalt naar spoor 3 en 4. Even later verandert hij zijn koers en gaat hij weer naar boven. Vermoedelijk omdat de deuren van de trein op dat moment al gesloten waren.

“Momo” is vooral trots dat hij de juiste reflex heeft gehad. “Als moslim ben ik trots omdat de mensen opgelucht waren om mij zo te zien reageren”, zegt hij. “Toen ik hen vroeg om te gaan liggen, hebben ze dat meteen gedaan. Ze vertrouwden mij. Ik denk dat ik niet getwijfeld zou hebben om mijn leven te riskeren door hem tegen te houden. Ik ben moslim en ik weiger me te associëren met mensen die mijn religie - die voor vrede en tolerantie staat - gebruiken om te moorden.”